Женщина умерла, ее муж ничего не помнит, а дочь – в коме: семья отравилась неизвестным веществом

Под Одессой семья отравилась неизвестным веществом. Фото: npu.gov.ua

В Белгород-Днестровске Одесской области семья из трех человек отравилась неизвестным веществом.

63-летняя женщина скончалась, ее 68-летний муж не помнит. А их 45-летняя дочь – в коме, пишет "Думская" со ссылкой на источники в полиции.

О происшествии в полицию сообщили местные жители, которые беспокоились о своих соседях — те долго не появлялись во дворе. Когда они заглянули в окно, оторопели: на полу комнаты лежали три человека. Сразу вызвали на место правоохранителей и медиков.

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Когда полицейские вошли в дом, хозяйка уже была мертва. А дочь и отец – без сознания.

"Муж пришел в себя в больнице, но выяснилось, что он ничего не помнит о случившемся. Его дочь находится в коме. По непроверенным данным, накануне в семье был гость", - отметили в издании.

Полиция открыла уголовное производство.

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