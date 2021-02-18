Женщина умерла дома, потому что "скорая" не доехала по снежным сугробам

56-летняя женщина умерла дома, потому что из-за снежных заносов к ней не доехала скорая Фото: pixabay.com

В селе Горыньград Ровенской области 56-летняя женщина умерла дома, потому что из-за снежных заносов к ней не доехала "скорая".

Женщина жила на хуторе, поэтому в село ее везли на телеге. А вот из села вывезти больную не смогли, говорится в сюжете ТСН. Скорая помощь не смогла туда доехать. Даже после смерти тело женщины не могли отправить на вскрытие.

В обладминистрации уверяют, что работают круглосуточно, но дороги расчищают по очереди.

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"Даже мощная и тяжелая техника справиться с заносами не смогла. Будем подключать военных для того, чтобы решить этот вопрос", - рассказала руководитель дорожного управления Ровенской ОГА Звездная Попова.

Известно, что жители этого села неделю были отрезаны от цивилизации. К ним не доезжал транспорт, дети не ходили в школу, а хлеб в магазины не привозили.

13 февраля нашли мертвой пропавшую 41-летнюю жительницу села Луковичи Павловской общины, что в Волынской области. Она замерзла посреди дороги, возвращаясь домой.