Женщина убила себя в горящей квартире

В селе Криховцы на Ивано-Франиковщине во время тушения пожара в квартире обнаружили тело 36-летней женщины.
Она покончила с собой. Эксперт-криминалист при осмотре тела обнаружил характерные телесные повреждения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Полицейские общаются с родителями погибшей, опрашивают родных, соседей, свидетелей, чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента. Тело следователи полиции направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения окончательной причины смерти", - рассказали в полиции.
Добавили, что причину пожара установят после проведения экспертиз.
Следователи открыли уголовное производство.
В селе Войниха Лубенского района Полтавской 33-летний мужчина облил себя и дом бывшей бензином и поджег. Трагедия произошла, когда бывшие сожители выясняли отношения. Жизнь мужчине спасли патрульные Виталий Якименко и Руслан Куц.
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