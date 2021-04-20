Женщина, у которой отобрали ребенка, покончила с собой - СМИ

В Днепре в собственной квартире нашли мертвой 44-летнюю женщину. Имела порезанные вены. Фото: sm-news.ru

20 апреля в Днепре в доме №47 на ул. Гладкова нашли мертвой 44-летнюю женщину.

Лежала на диване с окровавленными руками и лицом. Известно, что 19 апреля работники соцслужб забрали у нее 5-летнего ребенка. Якобы женщина злоупотребляла алкоголем. Об этом сообщает корреспондент "Днепр Час", ссылаясь на собственные источники.

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По предварительной информации, женщина покончила с собой, перерезав вены.

Кроме нее в квартире была лежачая женщина.

В Днепре в одном из частных домов нашли мертвыми 38-летнего мужчины и его 75-летнюю мать. Оба были в петлях. Тела обнаружил работник Индустриального отделения полиции.