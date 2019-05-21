Женщина спрятала мертвую мать в подвале

Женщина держала в подвале тело матери, чтобы получать ее пенсию. Фото: Politeka

Жительница Черновицкой области 5 месяцев держала тело мертвой матери в подвале потому, что по поручению могла получать пенсию вместо нее.

В апреле односельчане начали искать женщину и обратились в отделение полиции. Ее подали в розыск, говорит Главное управление Нацполиции в Черновицкой области.

Когда дочь снова пришла за пенсией, правоохранители заподозрили, что она знает о местонахождении матери. Они пошли с ней домой и обнаружили труп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай

Женщина умерла еще 2 января. Дочь забрали в участок и решают вопрос об уголовном правонарушении.

28-летнюю Марию с Сосновки на Львовщине, которая табуретом и молотком побила ребенка, взяли под стражу. Будут держать 2 месяца без права внесения залога. За это время расследуют.