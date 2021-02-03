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среда, 03 февраля 2021 13:04

Женщина с 8-летним сыном не вернулись с поездки

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На Сумщине разыскивают 35-летнюю Инну Забугу с сыном 8-летним Яном из Роменского района.

29 января они поехали в областной центр и до сих пор не вернулись, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

На вид разыскиваемой 35-40 лет. Рост 173 см, волосы средней длины, русые. Была одета в черную куртку с красными вставками на карманах и темные брюки.

Автор: su.npu.gov.ua
  На Сумщине разыскивают 35-летнюю Инну Забуги с сыном 8-летним Яном из Роменского района
На Сумщине разыскивают 35-летнюю Инну Забуги с сыном 8-летним Яном из Роменского района

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Ее сыну на вид 8-10 лет, худощавого телосложения, ростом около 135 см. Волосы средней длины, русые. Был одет в серо-коричневую куртку, темные штаны, обувь голубого цвета.

Автор: su.npu.gov.ua
  8-летний Ян был одет в серо-коричневую куртку и темные штаны
8-летний Ян был одет в серо-коричневую куртку и темные штаны

Всех, кто располагает информацией о пропавших, просят сообщить по телефонам: (05448) 5-26-62, 050-307-99-34 или на "102".

Полицейские разыскали 6-летнюю Алину из Нежина, которая вместе со своей тетей Тамарой Маркович и ее сожителем Сергеем Савченко уехала в Киев и исчезла. Обеих взрослых и девочку нашли в одном из сел Киевской области.

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03
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