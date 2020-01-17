Женщина родила дочь и выбросила в яму. Тело нашел ее сын

Новорожденную дочь женщина выбросила в коллектор свинофермы. Фото: pl.npu.gov.ua

Правоохранители выяснили личность женщины, родившей ребенка и выбросила его в коллектор неподалеку свинофермы в селе Оболонь Полтавской области. Ею оказалась 39-летняя местная жительница Светлана Д.

Подробности трагедии корреспонденту Gazeta.ua рассказал местный житель Дмитрий, который просит не называть его настоящее имя.

Как оказалось, мертвого новорожденного ребенка в стоковом коллекторе свинофермы нашел 13-летний парень.

Он живет неподалеку. В тот вечер гулял с другом на выгоне.

В полиция открыли уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после них.

В рамках расследования, рассказывает односельчанин, проводили следственный эксперимент с парнем, который обнаружил тело. Поскольку он несовершеннолетний, его сопровождала родная мать.

"Она не подавала вида никакого. Вела себя совершенно обычно. На нее поначалу никто не думал. Что она и есть роженица, узнали случайно. Там есть нюансы - их я не знаю. Один человек услышал об этой истории и пошел в полицию. Рассказал, что приехал к этой женщине в очередной раз, а она ему отказала. Заподозрил, что могла быть беременна", - рассказывает Дмитрий.

После этого сообщения Светлану осмотрели судмедэксперт и гинеколог. И тогда она призналась в содеянном.

"Рассказывала, что родила рядом с коллектором в кустах. Из дома ушла, чтобы дети не видели. После родов потеряла сознание. Очнулась - ребенок уже не дышит. Испугалась. Завернула тело в куртку и выбросила в сточный коллектор", - объясняет односельчанин.

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Несколько иную версию сейчас имеют правоохранители.

"Судмедэксперт установил, что у новорожденной девочки весом 3500 г расправлены легкие. Это означает, что ребенок родился живым. С женщиной проводят следственные действия. Она сотрудничает со следствием", - пояснил представитель областного управления нацполиции полковник Юрий Сулаев.

Это - четвертые роды Светланы. Она одна воспитывает трех детей. Кроме подростка, который обнаружил в коллекторе тело своей кровной сестре, у женщины есть еще младший сын и 17-летняя дочь.

"Семья нормальная. Она подрабатывает по селу - не ленивы. Постоянного места работы не имеет. Она не пьет. Зато мужчин любит", - так охарактеризовал женщину односельчанин.

Новость шокировала жителей Оболони. Дети сейчас не ходят в школу. С ними работает психолог.

Светлана находится дома. Меру пресечения суд для нее будут избирать в понедельник.

На Днепропетровщине разыскивают мать новорожденного мальчика. Его тело, завернутое в кофту, нашли 3 января на городской свалке на Криворожском шоссе в Днепровском районе.