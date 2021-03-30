Женщина разбилась, спасаясь от пожара

Днем 30 марта в Южном Одесской области загорелась квартира в девятиэтажке на просп. Мира.

Погибла женщина. Она упала с навеса на 8-м этаже дома, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Фото: od.dsns.gov.ua

"В 12:10 поступило сообщение, что на навесе на 8-м этаже девятиэтажного жилого дома находится женщина. По прибытию на место вызова установлено возгорание домашнего имущества в квартире на 9-м этаже на площади 1 метра квадратного. В результате падения с навеса погибла женщина", - рассказали в ведомстве.

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Спасатели ликвидировали возгорание в 12:37. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

В Киеве в многоэтажке на пр. Отрадном, 18 вспыхнул пожар. Пострадали 3 человека: 2 женщины от угара, мужчина - прыгнул с окна квартиры. Также пожарные спасли 5 жителей, а еще 25 вывели на безопасное расстояние.