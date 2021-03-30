 
Ексклюзивы
1/5
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 108
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 657
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 162
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 198
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 612
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 135
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 135
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 531
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3312
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 144
Фото
Все фото
4
4
4
5
4
В жуткой аварии с катафалком погибла семья
В жуткой аварии с катафалком погибла семья
Женщина разбилась, спасаясь от пожара
Женщина разбилась, спасаясь от пожара
Адвокат с сообщниками перепродали 19 квартир на 27 млн ​​грн
Адвокат с сообщниками перепродали 19 квартир на 27 млн ​​грн
Двое малолетних забили до смерти бездомного
Двое малолетних забили до смерти бездомного
Карантин не для всех: полуобнаженные девушки развлекали чиновников на закрытой вечеринке
Карантин не для всех: полуобнаженные девушки развлекали чиновников на закрытой вечеринке
Видео
Все видео
"Натянул маску - боишься сд*хнуть" - женщина в транспорте обругала мужчину
"Натянул маску - боишься сд*хнуть" - женщина в транспорте обругала мужчину
Неуправляемая машина вылетела на дорогу и устроила ДТП
Неуправляемая машина вылетела на дорогу и устроила ДТП
Выборы в Раду: на Прикарпатье временно прекращался подсчет голосов
Выборы в Раду: на Прикарпатье временно прекращался подсчет голосов
Грабители похитили у мужчины на улице 900 тыс. грн
Грабители похитили у мужчины на улице 900 тыс. грн
В парке горячая парочка занялась сексом на глазах у прохожих (18+)
В парке горячая парочка занялась сексом на глазах у прохожих (18+)
Интервью
1/5
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 162
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1116
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 612
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 459
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1170
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 1053
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
вторник, 30 марта 2021 14:29

Женщина разбилась, спасаясь от пожара
4

  Комментировать

Днем 30 марта в Южном Одесской области загорелась квартира в девятиэтажке на просп. Мира.

Погибла женщина. Она упала с навеса на 8-м этаже дома, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

В Одесской области женщина разбилась, спасаясь от пожара в квартире на 9-м этаже
Фото: od.dsns.gov.ua
В Одесской области женщина разбилась, спасаясь от пожара в квартире на 9-м этаже
В Одесской области женщина разбилась, спасаясь от пожара в квартире на 9-м этаже
В Одесской области женщина разбилась, спасаясь от пожара в квартире на 9-м этаже

"В 12:10 поступило сообщение, что на навесе на 8-м этаже девятиэтажного жилого дома находится женщина. По прибытию на место вызова установлено возгорание домашнего имущества в квартире на 9-м этаже на площади 1 метра квадратного. В результате падения с навеса погибла женщина", - рассказали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неадекватный мужчина бросал в спасателей стеклом и выпрыгнул из окна

Спасатели ликвидировали возгорание в 12:37. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

В Киеве в многоэтажке на пр. Отрадном, 18 вспыхнул пожар. Пострадали 3 человека: 2 женщины от угара, мужчина - прыгнул с окна квартиры. Также пожарные спасли 5 жителей, а еще 25 вывели на безопасное расстояние.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщина разбилась, спасаясь от пожара». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
марта

России запретили иметь флот на Черном море

Степанов отмечает годовщину в кресле министра здравоохранения

Ломаченко победил своего главного соперника

Запатентовали карандаш с резинкой

Rolls-Royce Motors продали

"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом

Россия продала свою территорию

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 12861
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 9927
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 8811
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на &quot;Голосе страны&quot;. Видео
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на "Голосе страны". Видео Просмотров: 6669
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
9
 Просмотров: 5400
Происшествия
В гараже нашли трупы мужчины и 13-летнего подростка
В гараже нашли трупы мужчины и 13-летнего подростка
Оглушили и запихнули в багажник: мужчину похитили недалеко от дома
Оглушили и запихнули в багажник: мужчину похитили недалеко от дома Просмотров: 81
В жуткой аварии с катафалком погибла семья
В жуткой аварии с катафалком погибла семья
4
 Просмотров: 351
Мужчина затащил в кусты 20-летнюю женщину и хотел изнасиловать
Мужчина затащил в кусты 20-летнюю женщину и хотел изнасиловать Просмотров: 297
Мать подбросила младенца чужим людям. Мальчик умер в "скорой"
Мать подбросила младенца чужим людям. Мальчик умер в "скорой" Просмотров: 270
Больше всего комментируют
9
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
4
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
3
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
2
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
Голосов: 258
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть