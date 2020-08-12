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среда, 12 августа 2020 10:29

Женщина, расчленившая соседа, оказалась владелицей юридической фирмы

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Женщина, расчленившая соседа, оказалась владелицей юридической фирмы
В Киеве женщина пыталась сжечь расчлененное тело соседа. Фото: obozrevatel.com

Женщина, пытавшаяся в Киеве сжечь части тела мужчины, оказалась владелицей юридической компании. За 6 лет до ЧП она закончила Национальную академию внутренних дел.

Как женщина с частями тела оказалась в Деснянском районе, пока не известно. Дело в том, что она жила на Березняках, в том же доме, где и жертва преступления - правда, в другом подъезде. Женщина арендовала жилье в этом доме, а мужчина жил в собственной квартире, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на источники среди правоохранителей.

Во время осмотра квартиры 39-летнего мужчины полицейские и обнаружили его расчлененное тело. У входной двери в простыне были замотанные грудная клетка с головой, а в холодильнике в пакетах лежали таз и внутренние органы.

Один из соседей сообщил, что мужчина ни с кем особо не общался, был довольно нелюдимым. А квартира якобы досталась ему в наследство от отца.

"Очень уважаемый человек был. Работал мужчина в министерстве", - добавил сосед.

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Также он сообщил, что несколько раз видел подозреваемую в убийстве. Правоохранители подтвердили, что женщина, пытавшаяся сжечь кисти рук мужчины из соседнего подъезда, действительно была знакома с жертвой. Что стало мотивом убийства, пока точно не известно. Правоохранители проверяют все версии, в том числе и попытку завладеть квартирой жертвы.

По первоначальной информации, озвученной сразу после ЧП в.и.о. начальника полиции Киева Виктором Нечитайло, подозреваемая в убийстве - иностранка, в последние годы жившая в Киеве. Однако гражданство Украины у нее точно есть. Женщина родилась в российском Норильске, ей 32 года. Когда именно переехала в нашу страну, точно не известно, однако она училась в Винницком институте экономики Тернопольского национального экономического университета, а с 2010 года - уже в Национальной академии внутренних дел.

С 2005-го по 2012 год она работала в управлении труда и соцзащиты населения Винницкого горсовета. В сети есть несколько ее резюме от 2014 года, в которых указано. что женщина искала в Киеве работу юриста. А уже в следующем, 2015, году в Шевченковском районе Киева женщина зарегистрировала частное предприятие, предоставляющее юридические услуги. Подозреваемая в убийстве является единственным учредителем и руководителем этой компании.

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая хотела сжечь в лесу на Троещине части тела убитого мужчины. 5 августа во время отработки территории Деснянского района офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер, а рядом - женщину, готовившую к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские остановили действия неизвестной и выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела.

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Дата
12
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