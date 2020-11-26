В Харькове женщина прыгнула под поезд метро. Фото: t.me/truexanews

В Харькове 29-летняя женщина бросилась под поезд метрополитена. На платформу ее вытащили водитель поезда и дежурный полицейский.

Событие произошло 26 ноября около 11:00 на станции метро Ботанический сад, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина прыгнула с платформы на рельсы под поезд, который двигался от станции метро 23 Августа. Правоохранитель, который находился на станции, и водитель электропоезда вытащили женщину на платформу. 29-летняя женщина находится в шоковом состоянии без видимых телесных повреждений", - сказано в сообщении.

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Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Женщина пыталась покончить с собой из-за конфликта с мужем, по словам директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты.

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