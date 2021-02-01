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понедельник, 01 февраля 2021 21:20

Женщина после ссоры выбросилась из окна

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Женщина после ссоры выбросилась из окна
Пострадавшую доставили в больницу. Фото: УНИАН

В Киеве женщина выбросилась с 5-го этажа после ссоры с мужчиной.

Она является уроженкой города Ковеля Волынской области 2004 года рождения, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня вечером в полицию Киева поступило сообщение о падении девушки с окна многоэтажки по улице Орловской в ​​Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.

Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в больницу.

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Правовую квалификацию события предоставят после проверки.

Правоохранители выясняют детали инцидента.

В Днепре 40-летняя женщина выпрыгнула с 9 этажа 31 января. Упала под колеса такси, в котором должен был уехать ее муж. Со сложными травмами пострадавшую госпитализировали в больницу имени Мечникова.

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Дата
01
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