Женщина после ссоры выбросилась из окна

В Киеве женщина выбросилась с 5-го этажа после ссоры с мужчиной.
Она является уроженкой города Ковеля Волынской области 2004 года рождения, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня вечером в полицию Киева поступило сообщение о падении девушки с окна многоэтажки по улице Орловской в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.
Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в больницу.
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Правовую квалификацию события предоставят после проверки.
Правоохранители выясняют детали инцидента.
В Днепре 40-летняя женщина выпрыгнула с 9 этажа 31 января. Упала под колеса такси, в котором должен был уехать ее муж. Со сложными травмами пострадавшую госпитализировали в больницу имени Мечникова.
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