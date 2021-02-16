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вторник, 16 февраля 2021 07:36

Женщина попала под поезд на глазах у 4-летнего сына

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Женщина попала под поезд на глазах у 4-летнего сына
В Житомирской области женщина осталась без ноги, когда пробиралась под вагонами. Фото: скриншот с видео

В Житомирской области поезд отрезал женщине ногу на глазах у ее 4-летнего сына.

Ребенка она везла на санках через железнодорожный переход. Говорит, что спешила отвести его в детский сад, сообщает ТСН.

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Товарный поезд перекрыл проход, женщина решила не ждать, а перелезть под вагонами. Сначала полезла не с ребенком, а с санками. И этим спасла мальчика. Сейчас женщина находится в реанимации.

В полиции по факту травмирования женщины на железной дороге открыли производство, опрашивают свидетелей, проверяют действия железнодорожников.

13-летнему Андрею Рынковому из Ладыжина Винницкой области поезд отрезал обе ноги. Парень хотел заскочить на подножку вагона.

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