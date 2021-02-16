Женщина попала под поезд на глазах у 4-летнего сына

В Житомирской области поезд отрезал женщине ногу на глазах у ее 4-летнего сына.
Ребенка она везла на санках через железнодорожный переход. Говорит, что спешила отвести его в детский сад, сообщает ТСН.
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Товарный поезд перекрыл проход, женщина решила не ждать, а перелезть под вагонами. Сначала полезла не с ребенком, а с санками. И этим спасла мальчика. Сейчас женщина находится в реанимации.
В полиции по факту травмирования женщины на железной дороге открыли производство, опрашивают свидетелей, проверяют действия железнодорожников.
13-летнему Андрею Рынковому из Ладыжина Винницкой области поезд отрезал обе ноги. Парень хотел заскочить на подножку вагона.
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