Женщина отказалась писать заявление на мужа за избиение, а он перерезал ей горло

В Николаеве в доме по ул. Большая Морская 55-летний мужчина перерезал горло 46-летней сожительнице. Фото: mk.npu.gov.ua

8 мая, около 9:00, в Николаеве 55-летний мужчина перерезал горло 46-летней сожительнице.

А потом попросил соседа вызвать полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"55-летний злоумышленник на почве бытового конфликта нанес ножевое ранение в шею своей сожительнице. От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина умерла", - сказано в сообщении.

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Этой ночью мужчину уже задерживали - он избил жену. Несмотря на побои, женщина пожалела своего мужа и отказалась писать на него заявление. Когда же они вернулись домой семейная ссора продолжилась, пишет местное издание "Новости N".

По словам соседей, мужчина начал пить, когда на предприятии, где он работал не стало работы.

На месте происшествия работают следователи. Открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Киевлянку 44-летнюю Елену Лесовую похитил вместе с товарищем бывший муж и вывез в лес. Там перерезал ей горло и выбросил в яму. С места преступления подозреваемые уехали на авто потерпевшей.