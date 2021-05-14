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пятница, 14 мая 2021 20:33

Женщина обвинила соседа в изнасиловании 3-летнего сына: полицейские рассказали, как все было

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Женщина обвинила соседа в изнасиловании 3-летнего сына: полицейские рассказали, как все было
В Одессе женщина обвинила соседа в изнасиловании 3-летнего сына. Фото: usionline.com

14 мая одесситка сообщила о противоправных действиях в отношении ее 3-летнего сына. По словам женщины, около пяти часов утра, когда ее не было дома, в ее квартиру якобы зашел сосед, который мог изнасиловать ее маленького сына. Как пояснила мать, мальчика она оставляла на свою несовершеннолетнюю дочь, которая в это время спала.

С мужчиной проводятся следственные мероприятия. Мальчика осмотрел эксперт, он не обнаружил на его теле видимых телесных повреждений. Сейчас с ребенком продолжают работать медики и ювенальные полицейские, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Кроме того, правоохранители посетили семью заявительницы. Выяснилось, что женщина и ее муж ведут асоциальный образ жизни, а их шестеро детей воспитываются в ужасных антисанитарных условиях. На основании этого службой по делам детей принято решение об изъятии их у родителей", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых возможна дополнительная квалификация события. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Одессе 3-летнего мальчика пытался изнасиловать сосед. Проник в квартиру, пока матери не было дома. Местом преступления оказалась квартира в переулке Вильгельма Габсбурга в Приморском районе Одессы.

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