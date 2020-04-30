Женщина носила в пакете голову 11-летней дочери: первые подробности от полиции

В Харькове задержали голую женщину, которая носила в пакете отрезанную человеческую голову. Фото: t.me/vekha

Обнаженную женщину на Полтавском шляху в Харькове заметили около 6 утра 30 апреля. Была в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная женская голова.

Будь-что объяснять и рассказывать работникам полиции женщина отказалась. Позже выяснилось, что отрезанная голова принадлежит 11-летней дочери женщины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Через 2,5 часа 40-летний житель села Подворки сообщил, что утром дома в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 11-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью", - рассказали в полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что голую женщину обнаружили в микрорайоне Залютино. На задержание выехали 4 экипажа полицейских. У женщины в руках была "заточка". При задержании она бросалась на полицейских.