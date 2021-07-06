Женщина нашла четыре человеческие скелеты во дворе - фото

На Тернопольщине местная жительница нашла на своем дворе остатки человеческих тел.

Находку обнаружили в селе Великие Гаи при обустройстве ограждения, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Мастер выкопал траншею глубиной 1,2 метра и увидел кости. Когда начал раскапывать дальше, то обнаружил остатки человеческих тел", - пишут в ведомстве.

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Правоохранители нашли четыре скелета. Считают, что они лежат в земле со времен Второй мировой войны.

Автор: tp.npu.gov.ua Во времена Второй мировой войны здесь хоронили немецких солдат.

По словам местных, в селе хоронили немецких солдат. Полиция также нашла в могиле пуговицы с офицерской немецкой формы.

Остатки тел направили на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

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