Женщина купила дом и нашла там человеческие кости

Кости лежали на полу дома. Фото: "Информатор"

В Харьковской области жительница города Чугуев нашла кости человека в недавно приобретенном доме.

О находке 38-летняя хозяйка жилья заявила 30 августа, сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

"Полицейские выяснили, что заявительница менее чем две недели назад приобрела домовладение. В доме на полу женщина обнаружила кости человека", - говорится в сообщении.

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Кости изъяли и направили на экспертное исследование. В Чугуевском отделе полиции возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

В Сумской области 62-летний мужчина убил собственного сына. Как отмечается, убийство произошло 22 августа во частном доме по ул. Табалы. 26-летний парень пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, где был его отец также в неадекватном состоянии. Об этом сообщается на городском сайте Сум.