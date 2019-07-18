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четверг, 18 июля 2019 16:04

Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, тоже умерла

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Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, тоже умерла
Виталий и Виктория Верельник из Черкасс ехали вместе с детьми на отдых. Под Николаевом их авто врезалось в автобус. Мужчина с детьми погибли сразу. Женщина умерла через сутки в больнице. Фото - facebook.com/vitalik.veretelnik

В реанимационном отделении Первомайской больницы на Николаевщине ночью 18 июля умерла 34-летняя Виктория Веретельник из Черкасс.

Виктория с мужем 35-летний Виталием и детьми 11-летним Инилем и Рианой, 5 лет, ехали на отдых. Под Николаевом столкнулись с автобусом. Мужчина и дети умерли сразу.

Женщина сутки находилась в тяжелом состоянии. Неравнодушные собирали ей деньги на лечение и похороны родных. О ее смерти сообщил в Fecebook главный врач Первомайской больницы Олег Чекрижов.

"Виктория умерла в половине второго ночи", - написал он.

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Подтвердили информацию и знакомые семьи.

"Сегодня в 1:30 наша дорога и любима Викуся не выдержала. Нет больше ни слез, ни слов. Она полетела к своим деткам", - написала Татьяна Пляченко.

ДТП произошло 17 июля около 00:30 на 46 км автодороги "Николаев-Благовещенск". Легковой автомобиль столкнулся с автобусом Neoplan сообщением "Железный порт - Шепетовка". От удара легковушка превратилась в груду металла, автобус выбросило с дороги в поле. Водитель легковушки и двое его детей погибли. Женщина получила травмы головы, туловища и перелом ключицы. В автобусе были 30 пассажиров и 2 водителя. Они не пострадали.

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Дата
18
июля

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