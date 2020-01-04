Женщина и двое детей погибли в результате пожара

Под Запорожьем произошел смертельный пожар. Фото: Нацполиция

В городе Токмак Запорожской области в результате пожара в квартире погибла женщина и двое ее детей.

Возгорание скорее всего произошло из-за свечки. Ведь две недели назад из-за долгов коммунальщики отрезали дом от электричества. Об этом сообщает ТСН.

Как рассказал сосед, когда начался пожар, женщина не побежала спасаться на улицу, а осталась в доме.

"Забегает Кристина с детьми. И моментально столб дыма пошел. Хватаю фонарик, потому что уж ничего не видно. Говорю, что Кристина хватай детишек и за мной. И я слышу топот. На второй этаж спускаюсь, голову поднимаю наверх, а их нет", - отметил мужчина.

Спасатели нашли мать с детьми в углу соседской комнаты. В больницу они были доставлены в состоянии клинической смерти из-за отравления продуктами горения.

"Уже смерть мозга была, но мы все равно пытались этих детей реанимировать. Мы пытались все же восстановить сердечную деятельность, дыхание, проводить реанимационные мероприятия - но уже было все поздно", - рассказали медики.

Сердце матери удалось запустить на 17 минуте реанимационных мероприятий. Несколько дней она была на искусственной вентиляции легких, однако спасти ее не удалось.

В соцслужбе говорят, что эта семья находилась у них на учете. Кристине неоднократно выносили предписания, а как-то даже изымали старшего сына. Но впоследствии вернули - несмотря на не всегда адекватное поведение, детей она обожала, потому что сама выросла в интернате. Дети всегда были чистые, здоровые и ухоженные.

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В то же время соседи говорят, что Кристина и ее сожитель злоупотребляли спиртным. При этом в соцслужбе отметили, что за несколько часов до трагедии, Кристину видели работники ведомства и она была трезвой.

Сожитель женщины появился, когда пожарные уже почти потушили пламя. По словам людей, у него был пакет с водкой. Где мужчина сейчас, неизвестно. Похоронами детей занимается их дедушка.

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