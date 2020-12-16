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среда, 16 декабря 2020 11:01

Женщина хотела прыгнуть из окна из-за угроз в смс - момент спасения попал на видео

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Женщина хотела прыгнуть из окна из-за угроз в смс - момент спасения попал на видео
Накануне неизвестные писали ей на телефон сообщения с угрозами и оскорблениями Фото: rivnepost.rv.ua

В Харькове патрульные спасали женщину, которая хотела свести счеты с жизнью.

Накануне неизвестные писали ей на телефон сообщения с угрозами и оскорблениями, сообщили в патрульной полиции Харьковской области.

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"15 декабря, около 10 часов, Яна Давиденко и Сергей Клещ получили вызов о попытке самоубийства на улице Тринклера. Патрульные оперативно прибыли по указанному адресу. Очевидцы сообщили, что на подоконнике сидит женщина и намерена прыгнуть. Патрульных встретила мать женщины. Она рассказала, что ее дочери кто-то угрожал и писал оскорбительные сообщения на мобильный телефон ", - сказано в сообщении.

Патрульним вдалося заспокоїти жінку і відмовити від самогубства. Її передали лікарям.

В Мелитополе Запорожской области 47-летний мужчина порезал себе горло и запястья и поджег дом. Инцидент произошел в доме №120 по улице 23-летия октября.

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