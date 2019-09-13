Женщина гниет после спасительной инъекции

Под Херсоном 32-летняя женщина после укола от аллергии заболела редкой и малоизвестной болезни.
В августе прошлого года в сельской амбулатории Ольге Хребтовой сделали укол в ягодицу. Скоро на месте введения иглы после переохлаждения организма возникло воспаление, сообщает местное издание khersondaily.
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"В результате обследования, визуального, так как никаких современных способов диагностики в провинции нет, хирург районной поликлиники решил, что это обычный абсцесс. Назначил мазь Вишневского. Такой метод не помог, воспаление раскрыли и отправили пациентку домой", - пишет издание.
После этого было еще несколько операций и различных схем лечения, которые не помогли.
В июне этого года женщине поставили диагноз "рецидивирующий панникулит Веберат-Крисчена". Болезнь малоизученная, вызывает некроз подкожной клетчатки. Впоследствии на спине и груди обнаружили и другие очаги воспаления. Их тоже удаляют хирургическим путем.
С мая 2019-му пострадала постоянно принимает кортикостероиды (гормоны коры надпочечников, которые пригнизують воспалительный процесс. - Gazeta.ua). Постоянно держится высокая температура тела, сводит конечности.
Сельские и областные врачи советуют ехать в Киев, где и поставили диагноз.
"За год девушке фактически отрезали ягодицу".
Англичане Кейтлин Мейхер ампутировали обе руки и ноги после того, как она внезапно потеряла сознание в своем доме.
Женщина ухаживала мать с поражением мозга, когда ей внезапно стало плохо. В больнице, куда ее направили, в Мейхер диагностировали полиорганной недостаточности по ряду инфекций, пневмонии и сепсис.
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