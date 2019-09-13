Женщина гниет после спасительной инъекции

Автор: Хребтова Ольга Херсонка Ольга Хребтовая, имеет двух малолетних детей

Под Херсоном 32-летняя женщина после укола от аллергии заболела редкой и малоизвестной болезни.

В августе прошлого года в сельской амбулатории Ольге Хребтовой сделали укол в ягодицу. Скоро на месте введения иглы после переохлаждения организма возникло воспаление, сообщает местное издание khersondaily.

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"В результате обследования, визуального, так как никаких современных способов диагностики в провинции нет, хирург районной поликлиники решил, что это обычный абсцесс. Назначил мазь Вишневского. Такой метод не помог, воспаление раскрыли и отправили пациентку домой", - пишет издание.

После этого было еще несколько операций и различных схем лечения, которые не помогли.

В июне этого года женщине поставили диагноз "рецидивирующий панникулит Веберат-Крисчена". Болезнь малоизученная, вызывает некроз подкожной клетчатки. Впоследствии на спине и груди обнаружили и другие очаги воспаления. Их тоже удаляют хирургическим путем.

Автор: Хребтова Ольга Болезнь, которой заболела женщина - редкая. Примерно 3 случая на 1 млн человек

С мая 2019-му пострадала постоянно принимает кортикостероиды (гормоны коры надпочечников, которые пригнизують воспалительный процесс. - Gazeta.ua). Постоянно держится высокая температура тела, сводит конечности.

Сельские и областные врачи советуют ехать в Киев, где и поставили диагноз.

"За год девушке фактически отрезали ягодицу".

Англичане Кейтлин Мейхер ампутировали обе руки и ноги после того, как она внезапно потеряла сознание в своем доме. Женщина ухаживала мать с поражением мозга, когда ей внезапно стало плохо. В больнице, куда ее направили, в Мейхер диагностировали полиорганной недостаточности по ряду инфекций, пневмонии и сепсис.