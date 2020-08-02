Женщина делала подкоп в колонию, чтобы вытащить сына

Фото: instagram.com/its_zp

В Вольнянском районе на Запорожской области задержали женщину, которая делала подкоп в колонию, чтобы вытащить оттуда сына. Мужчина отбывает срок за убийство.

Женщина приехала из Николаева и сняла неподалеку колонии дом. Об этом сообщается на Instagram - странице "Это Запорожье".

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"Мать заключенного сняла неподалеку дом. И с помощью инструментов по ночам уверенно рыла к своей цели. Пока ее план не поломали правоохранители, ей удалось углубиться на 3 метра, и прокопать около 10 метров. Теперь у женщины есть все шансы встретиться с сыном по ту сторону забора", - сказано в сообщении.

В Вольнянском районе расположены две исправительные колонии - №20 и №55. В какой из них отбывает наказание сын задержанной, неизвестно.

Три заключенных исправительной колонии N16 в селе Божково близ Полтавы планировали сбежать через подземный ход. За два месяца они выкопали 22-метровый тоннель. В тоннель выходили после вечерней проверки с 18.00 до около 23.00 и копали лопатой. Взяли ее на подсобном хозяйстве, где работали.