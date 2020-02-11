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вторник, 11 февраля 2020 11:55

Женщина бросилась в пламя за 4-летним внуком
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На Харьковщине из-за твердотопливного котла загорелся дом. 74-летняя женщина получила ожоги, спасая 4-летнего внука
Фото: kh.dsns.gov.ua
На Харьковщине из-за твердотопливного котла загорелся дом. 74-летняя женщина получила ожоги, спасая 4-летнего внука
На Харьковщине из-за твердотопливного котла загорелся дом. 74-летняя женщина получила ожоги, спасая 4-летнего внука
На Харьковщине из-за твердотопливного котла загорелся дом. 74-летняя женщина получила ожоги, спасая 4-летнего внука

В поселке Солоницевка Дергачевского района Харьковской области загорелся дом на въезде Полевом 10 февраля.

Дома были 74-летняя хозяйка и ее 4-летний внук. Женщина обгорела, пока спасала из огня ребенка, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Обнаружив пожар, женщина побежала набирать воду, чтобы его погасить. Но в результате этого было только упущено время. Огонь быстро набрал внушительных размеров и отрезал единственный выход из дома. Тогда женщине пришлось уже через огонь пробираться в дом, чтобы спасти внука. При этом она получила ожоги лица. Далее женщина с внуком выбрались наружу через окно. Спасателей вызвали соседи", - сказано в сообщении.

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На момент прибытия спасателей из-под кровли шел густой дым, из окон помещения кухни вырывалось пламя, деревянное крыльцо было полностью уничтожено огнем, пожар распространялся. Общая площадь возгорания составляла около 80 кв.м.

Спасатели более двух часов тушили огонь, большую часть жилья удалось спасти. Предварительно, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации твердотопливного котла.

Потерпевшая от госпитализации отказалась.

В селе Турильче Борщевского района Тернопольской области 55-летняя Дарья Бабий спасла из огня трех соседских детей из семьи Благих. Когда начался пожар, 11-летняя Анна, Игорь, 5 лет, и 3-летний Александр дома были сами.

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Дата
11
февраля

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