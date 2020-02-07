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пятница, 07 февраля 2020 09:22

Женщина 1,5 года пытается забрать дочь у отца-похитителя

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Женщина 1,5 года пытается забрать дочь у отца-похитителя
У Виталии Ефименко с Житомирщины бывший муж похитил дочь и 1,5 года не позволяет приближаться к ней. Суд определил место проживания 2-летней девочки с матерью, но мужчина решение не выполняет. Фото - ТСН

Виталия Ефименко из Житомирской области 1,5 года борется за право, чтобы ее дочь 2-летняя Александра жила с ней.

Ее бывший муж похитил ребенка и не дает даже видеться. Несмотря на решение суда вернуть дочь, мужчина ребенка матери не отдает, говорится в ТСН.

Виталия развелась с мужем 2 года назад. Ребенок проживал с ней. Но мужчина под предлогом примирения приехал к ней и похитил ребенка, уверяет женщина. С тех пор бывший муж не отвечает на звонки и не позволяет приближаться к ребенку. Женщина обратилась в суд. Там решили, что девочка должна жить с матерью, но бывший ее все равно не отдает. Все попытки исполнителей забрать ребенка от отца не заканчиваются успехом.

"Отец не выполняет решение суда", - говорит руководитель службы по делам детей Коростенского горсовета Людмила Фицай.

Когда в дом мужчины приехали исполнители, полиция и служба по делам детей, он дверь открыл, но к ребенку не пускал. После получасовых переговоров пустил в дом только исполнителя. Представитель службы по делам детей говорит, что не раз проверяли условия проживания девочки. Она всем обеспечена, но уверены, что отец держит ее в изоляции. Отец это категорически отрицает и, несмотря на решение суда, добровольно передавать девочку матери отказывается. Силой забрать ребенка не имеют права, говорят исполнители.

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В полиции против отца открыли производство. За невыполнение решения суда он должен заплатить штраф 5 тыс. грн, впрочем, пока он ничего не заплатил.

Как исполнить решение суда, если отец не отдает добровольно ребенка матери, не знают и в службе защиты детей. Говорят, что закон такого не предусмотрел.

"Не расписан механизм до конца в законодательстве. Там надо, чтобы отец добровольно отдал и не было со стороны исполнительной насилия", - объяснила Фицай.

Но адвокаты уверяют, что такие механизмы существуют. Более того, отца могут упрятать за решетку на 3 года, а служащих, которые не могут исполнить приговор суда, лишить должностей.

Сейчас отец пытается подать апелляцию на решение суда о принудительном отобрании ребенка. Мать уверена, что бывший делает все для того, чтобы затянуть дело, и собирается бороться за ребенка до конца.

В Днипре мужчина похитил 6-летнюю дочь и жил с ней в лесу в Житомирской области. Там разыскали отца-похитителя.

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Дата
07
февраля

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