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пятница, 05 октября 2018 03:40

Землетрясение в Индонезии унесло жизни уже более полутора тысяч человек

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Землетрясение в Индонезии унесло жизни уже более полутора тысяч человек
В Индонезии страшное землетрясение. Фото: Корреспондент

В Индонезии в результате серии землетрясений с последующим цунами и извержением вулкана по последним данным погибли по меньшей мере 1558 человек.

Согласно последним данным, в результате стихийного бедствия пострадали более 2549 человек, 113 пропали без вести и предполагается, что свыше 150 людей еще остаются под завалами, сообщает индонезийское Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в Twitter.

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Напомним, 28 сентября 2018 года в Индонезии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,5. На острове Сулавеси разрушены тысячи жилых домов, больниц, отелей и других зданий.

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