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вторник, 30 марта 2021 16:21

Железобетонная плита раздавила крановщика
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На Луганщине во время демонтажа помещения железобетонная плита раздавила крановщик
Фото: facebook.com/policeLG
На Луганщине во время демонтажа помещения железобетонная плита раздавила крановщик
На Луганщине во время демонтажа помещения железобетонная плита раздавила крановщик
На Луганщине во время демонтажа помещения железобетонная плита раздавила крановщик

В Рубежном Луганской области бетонная плита раздавила крановщика.

Трагедия произошла вчера, 29 марта, на территории бывшего завода во время демонтажа 4-этажного здания, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Заброшенное здание демонтировали с помощью автомобильного крана. Когда поднимали железобетонную плиту, оборвалось крепление. Она упала на кабину крана, где находился мужчина. В результате полученных травм он погиб до приезда скорой медицинской помощи", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают законность проведения демонтажных работ и обстоятельства, которые привели к трагедии.

В селе Тростянец Стрыйского района Львовской области на местном карьере засыпало песком экскаватор с водителем внутри. Водитель погиб. Трагедия произошла в результате оползня.

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