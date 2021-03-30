Железобетонная плита раздавила крановщика

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В Рубежном Луганской области бетонная плита раздавила крановщика.

Трагедия произошла вчера, 29 марта, на территории бывшего завода во время демонтажа 4-этажного здания, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Заброшенное здание демонтировали с помощью автомобильного крана. Когда поднимали железобетонную плиту, оборвалось крепление. Она упала на кабину крана, где находился мужчина. В результате полученных травм он погиб до приезда скорой медицинской помощи", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают законность проведения демонтажных работ и обстоятельства, которые привели к трагедии.

В селе Тростянец Стрыйского района Львовской области на местном карьере засыпало песком экскаватор с водителем внутри. Водитель погиб. Трагедия произошла в результате оползня.