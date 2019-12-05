Зеленский отреагировал на пожар в Одессе

Зеленский обратил внимание на то, что пожарные и спасатели героически в боролись с огнем. Фото: bbci.co.uk

При пожаре в одесском колледже погибла студентка, но жертв может быть больше.

14 человек пропали без вести, а 5 находятся в тяжелом состоянии в больнице, написал президент Владимир Зеленский в Facebook.

"В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем. Мы все надеемся, что с 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Не хочу никого обманывать - жертв может быть больше ", - написал Зеленский.

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По его словам, среди пропавших без вести 5 студентов, 21 человек находится в больницах в состоянии средней тяжести, еще 5 человек - в тяжелом. Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Зеленский обратил внимание на то, что пожарные и спасатели героически боролись с огнем. Сейчас 7 из них также на больничных койках.

Президент поручил одесским чиновникам "сделать все для помощи пострадавшим и их семьям" и как можно быстрее выяснить причины трагедии.

Он также призвал не искать крайних, а "больше не допускать такого ужаса в одном городе".

В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 возник пожар. Возгорание возникло в 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса около 10.00. Ориентировочная площадь пожара - 700 кв. м.По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые ученики прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.