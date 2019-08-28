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среда, 28 августа 2019 17:47

Зеленский отреагировал на обвал дома в Дрогобыче

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Зеленский отреагировал на обвал дома в Дрогобыче
Есть две версии причин трагедии: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий Фото: rbc.ua

Зеленский заявил, что задачей нового правительства будет проведение аудита жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых. Так президент отреагировал на трагедию в Дрогобыче.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Этой ночью в Дрогобыче под завалами подъезда четырехэтажного дома оборвалась жизнь двух людей. В работах на месте трагедии задействованы все необходимые силы местных спасателей, несколько человек уже освободили из-под завалов, с другими держат связь по мобильным телефонам. Очень надеюсь, что всех удастся спасти ", - написал он.

Есть две версии причин трагедии: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий.

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"К сожалению, жилищный фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии - о капитальном ремонте там не слышали еще с советских времен. Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинском ", - отметил президент.

Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших.

В результате взрыва в 4-этажном жилом доме в Дрогобыче Львовской области есть уже 2 погибших. Второе тело спасатели нашли при разборке завалов, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Дата
28
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