Заявление на своего убийцу жертва написала за две недели до смерти. Подробности жуткого убийства

Подозреваемого в жестоком убийстве собственной жены мешканция города Гадяч Полтавской области по горячим следам задержали правоохранители.

Об этом сообщили на странице Департамента уголовного розыска Нацполиции в Telegram.

Сообщение о том, что пропала 24-летняя жительница села Билеченковка Гадячской громады - мать двоих детей, поступило в полицию поздно вечером 25 июля от ее родителей. Известно, что женщина шла домой, но по дороге связь с ней навсегда прервалась.

Автор: facebook.com Погибшая Ангелина Омельченко и ее вероятный убийца Алексей Белоусов были супругами

На поиски, начатые в три часа ночи, направили местных полицейских, а также задействовали оперативников управления уголовного розыска Полтавской области и кинологов с четверолапыми помощниками. Утром тело нашли - в яблоневом саду на окраине села.

"Девушка была полуобнажена, с кляпом во рту. Молодую мать изнасиловали и задушили, не оставив ни единого шанса на выживание. В совершении животного преступления аргументировано подозревался муж погибшей, который накануне изнасиловал будущую жертву убийства", - сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обратили внимание на один интересный факт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разыскивают мужчину, который изнасиловал и убил женщину в яблоневом саду

"Важную роль в раскрытии сыгралм именно внимание к мелочам и психологический подход. Во время общения с родственниками подозреваемого сотрудники уголовного розыска начали интересоваться детством разыскиваемого. Именно с этого диалога стало известно, что он, будучи маленьким мальчиком, после любого конфликта бежал и скрывался на чердаках различных зданий ", - сообщили в полиции.

Получив данную информацию, полицейские начали более детально отрабатывать указанные места. По результатам - оперативники нашли душегуба на чердаке заброшенной школы и задержали.

По данным Гадяч.City, жертвой убийства стала 24-летняя Ангелина Омельченко. На ее странице в соцсетях значится, что она разведена. Среди фотографий есть и фото с мужем - Алексеем Белоусовым. Именно его фото в ориентировке разместила полиция.

Автор: facebook.com В прошлом году 31 июля пара отмечала медовую свадьбу - семилетие супружеской жизни

Обоснованным подозреваемым в убийстве Белоусов стал не случайно. Как выяснилось, уже два года муж бил жену. А в конце июня будто озверел.

11 июля Ангелина обратилась в Гадячскую городскую больницу по поводу избиения. При осмотре оказалось, что молодую женщину еще и изнасиловали. Об избиении она заявление написала сразу, но об изнасиловании - нет. Лишь через некоторое время полицейским удалось убедить жертву написать заявление и об изнасиловании.

По словам начальника ОП №1 Миргородского районного отдела полиции Петра Токаря, правоохранители потеряли время на сбор доказательной базы, ведь мужчину еще тогда должны были задержать.

Сейчас следователи по согласованию с прокуратурой сообщили задержанному о подозрении в совершении изнасилования и убийства, сопряженного с изнасилованием. Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей.

Задержанному инкриминируют умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

В лесопосадке Малиновского района города Одессы правоохранители нашли тело 17-летней девушки. Перед смертью ее избили и изнасиловали. Преступника задержали. Им оказался бывший одноклассник покойной. Об исчезновении девушки в полицию сообщил ее парень. Рассказал, что разговаривал с ней по телефону, как вдруг услышал ее крик, и связь сразу же прервалась. Девушка ежедневно шла с работы одной дорогой. Поэтому он в течение трех часов пытался самостоятельно ее разыскать, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.