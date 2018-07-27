Затопило украинский город - фото и видео

Фото: Novosti N

27 июля ливень затопил несколько улиц в Николаеве.

Затопило все улицы, ведущие к микрорайону Намыв. На улице Белой огромная лужа растянулась более чем на 200 м. Автомобили снижают скорость до минимума, пытаясь проехать максимально аккуратно, чтобы не залить двигатель. Поскольку затоплен и тротуар, прохожие идут босиком, сняв обувь и закатив штаны, сообщает Novosti N.

Затопило улицу Бутомы. Глубина в некоторых местах до 1 м. В луже застряли автомобили.

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Затопленными также оказались и улицы Генерала Карпенко в районе пересечения с улицы Белой.

25 июля в столице за 3 часа выпала трехмесячная норма осадков. В селе Софиевская Борщаговка, которое граничит на севере с Киевом, под воду буквально пошло домохозяйство.