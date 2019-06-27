Затопило станцию метро

В Харькове на станции произошел потоп. Фото: Facebook

В Харькове произошел потоп на станции Московский проспект.

Сотрудникам станции пришлось ремонтировать протекание, сообщают в пресс-службе коммунального предприятия.

Событие произошло 27 июня утром. Прорвало один из трубопроводов. Вода потекла подземным переходом и залила платформу.

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Инцидент не привел к сбою в движении поездов. Станция продолжает работать в штатном режиме.

25 июня около 3.00 на проспекте Победы в Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине. Пострадавших в результате взрыва нет.