"Заступился" за товарища: агрессивный мужчина сломал полицейскому палец

Агрессивный мужчина напал на полицейского и сломал ему палец Фото: ua.112.ua

На Херсонщине агрессивный мужчина напал на полицейского и сломал ему палец.

Инцидент произошел в Нововоронцовском районе. Полицейские остановили водителя, который ехал не по правилам. На полицейских напал его пассажир, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

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"16 декабря, около десяти вечера полицейские сектора реагирования Нововоронцовского отделения полиции на автодороге вблизи районного центра остановили автомобиль" ВАЗ-21013 ", который двигался с нарушением требований Правил дорожного движения. Кроме водителя в салоне автомобиля находился еще один гражданин. Во время общения полицейские заметили , что оба находятся в нетрезвом состоянии. В момент составления административных материалов пассажир вышел из автомобиля и начал нецензурно выражаться в адрес полицейских, толкаться. Затем он сорвал у одного из инспекторов бодикамеру и неожиданно схватил полицейского за кисть и вывернул палец так, что тот сломался ", - говорится в сообщении.

По словам начальника Нововоронцовского отделения полиции Максима Кордиса, нападавшим оказался 26-летний житель района.

"Мужчина ранее уже имел проблемы с законом и отсидел 7 лет за решеткой за совершение краж и разбоя. Освободился в 2017 году. После этого неоднократно привлекался к административной ответственности за хулиганство, домашнее насилие", - рассказал Максим Кордис.

Хулигану избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. За нанесение травмы полицейскому, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

На Киевщине группа вооруженных мужчин напала на полицейских. Они составляли админпротокол на пьяного водителя. В это время на них напали "защитники" нарушителя и открыли стрельбу.