Застреленный предприниматель может быть причастен к убийству офицера ФСБ

Предпринимателя Дмитрия Шкандыбу нашли мертвым возле гаражей по ул. Молочной в Харькове. Фото - hk.npu.gov.ua

Застреленный сегодня ночью в Харькове предприниматель 41-летний Дмитрий Шкандыба находился в розыске за убийство офицера ФСБ.

Его искали в России с марта прошлого года. Тогда он в Белгородской области застрелил предпринимателя Константина Васильева, который сидел в своей машине Mercedes.

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Васильев также работал в Голицынском пограничном институте ФСБ и дослужился до звания подполковника, сообщает издание "Politeka".

О Шкандыбе еще известно, что фигурировал среди основателей ООО "Викинг-2010", которое находится в состоянии ликвидации.

Предпринимателя Дмитрия Шкандыбу нашли мертвым ночью 29 июля по улице Молочной в Харькове. Нападавший - мужчина в черной одежде, по словам свидетелей.