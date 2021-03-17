Заседание по делу Шеремета перенесли во второй раз подряд

16 марта в Шевченковском райсуде Киева должно было состояться заседание по делу об убийстве Шеремета. Там собрались активисты. Считают дело заказным и требуют освободить Андрея Антоненко. Фото: Лилия Дворецкая

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета 16 марта не состоялось.

Одного из фигурантов дела Андрея Антоненко не смогли привезти из СИЗО в Шевченковский суд столицы. Среди нацгвардейцев, которые доставляют подозреваемых в суд, есть больные Covid-19, сообщает ТСН.

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Подозреваемому предложили продолжить рассмотрение дела с помощью видеоконференции. Из-за плохого качества связи адвокаты посоветовали Антоненко не соглашаться, поскольку это ограничивает его право на непосредственное изучение материалов дела.

Заседание перенесли на 23 марта.

Заседание по делу Шеремета не состоялось второй раз подряд. 9 марта было отменено из-за отсутствия одного из присяжных. Оба раза под судом собирались активисты. Считают дело заказным и требуют освободить Андрея Антоненко. 9 марта между митингующими и полицией произошли столкновения. 16 марта акция прошла мирно - сначала у здания суда, впоследствии участники отправились к Лукьяновскому СИЗО, где содержится Антоненко.