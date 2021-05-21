Защищал сына: мужчина на секции по футболу побил 7-летнего мальчика

В одной из спортивных школ человек с кулаками набросился на 7-летнего мальчика. Фото: visnyk.lutsk.ua

В Запорожье в одной из спортивных школ мужчина с кулаками набросился на 7-летнего мальчика.

Инцидент произошел на территории ОСДЮШОР "Металлург", которая работает на базе школы №38, после занятия секции по футболу. Двое воспитанников 7 лет поссорились между собой, пишет издание Вместе. После этого дети разошлись, и каждый из них подошел к взрослым, которые их ждали.

Один из мальчиков пожаловался на своего обидчика мужчине, который его привел. Тот не стал выяснять причины конфликта, просто подбежал к мальчику, напал, схватил его за ухо и поднял над землей. При этом мужчина словесно оскорблял ребенка нецензурной бранью.

Пострадавшего на тренировку привела бабушка, поэтому противостоять агрессивному мужчине самостоятельно не смогла.

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Родители пострадавшего обратились в полицию.

"В этот же день есть заявление от отца 7-летнего мальчика. Сведения о событии внесены в Единый учета заявлений и сообщений граждан. Мальчика направили на медицинское обследование. После получения его результатов будет предоставлена ​​окончательная правовая квалификация этого события", - прокомментировала пресс-секретарь Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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