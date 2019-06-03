Зарубил жену топором, а 2-летнего сына пытался повесить: детали убийства в Запорожье

33-летний мужчина во время ссоры зарубил топором жену и сделал две петли - для себя и сына Фото: принтскрин ТСН

Двухлетний мальчик, который двое суток провел с телами родителей в запертой квартире в Запорожье, тоже должен был умереть.

33-летний мужчина во время ссоры зарубил топором жену и сделал две петли - для себя и сына. Веревка оборвалась - ребенок упал, предполагают в полиции, рассказывает ТСН.

Тела супругов обнаружили родственники, которые не могли с ними связаться.

"Открыли - он висит, она лежит, а дети кусочек хлеба грызет", - рассказали свидетели.

Андрей был старше жены почти на 8 лет, занимался ремонтами машин, но недавно ему пришлось сменить работу. В последнее время в семье все чаще возникали проблемы на почве ревности и безденежья.

"Говорят, были финансовые проблемы. Они квартиранты, не платили за квартиру время ", - подтвердили соседи.

Жители дома не слышали детского крика в закрытой квартире. В социальных службах говорят, ребенок находился в состоянии стресса, ведь его пытались убить.

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"Ребенок в шоковом состоянии, он был запуган, и то, что увидели врачи, когда мы отвезли в больницу - на шее у ребенка были признаки удушения", - пояснила руководитель отдела по делам несовершеннолетних Запорожского горсовета Наталья Сиворакша.

Отец выстрелил в голову сыну, а после совершения преступления пошел в комнату и застрелился из обреза. В Чугуеве Харьковской области 61-летний мужчина застрелил сына, а затем покончил с собой, сообщает пресс-служба Нацполиции региона, пишет Корреспондент.