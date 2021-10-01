Зарезал жену, потом себя: ссора бывших закончилась трагедией

Фото: facebook.com/frankivsk.police

В Ивано-Франковской области 45-летний мужчина зарезал бывшую жену. А потом себя.

Трагедия произошла в Печенежской общине Коломыйского района 30 сентября. Мертвую 45-летнюю дочь нашел 72-летний отец, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина сообщил, что бывший зять убил его дочь. Полицейские установили, что между экс-супругами часто возникали ссоры на почве ревности. На этот раз мужчина с женщиной снова поссорились. Мужчина несколько раз ударил бывшую ножом в спину. Она скончалась на месте. А после совершенного мужчина зарезал себя", - рассказали в полиции.

Следователи начали два уголовных производства. Дела расследуют как умышленное убийство. Одно из них с отметкой "самоубийство". Назначили ряд экспертиз.

В Теребовле Тернопольской области 39-летний мужчина убил 28-летнюю жену и взорвал себя. Супруги были в процессе развода. Тело убитой нашла в доме сестра ее мужа. Вызвала полицию. Обследовав территорию хозяйства, полицейские обнаружили на приусадебном участке мертвым мужа погибшей. Сиротой остался малолетний ребенок.