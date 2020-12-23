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среда, 23 декабря 2020 18:10

"Заработали" более 100 тыс. грн: иностранцы грабили квартиры в трех областях
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На Ровенщине полицейские разоблачили группу воров, которые грабили квартиры в трех областях.

Воров поймали после сообщения об одном из преступлений 22 декабря на стационарном посту города Корец. Они двигались на автомобиле "Volkswagen Polo" на киевской регистрации, сообщил начальник криминальной полиции ГУНП в Ровенской области Сергей Волков.

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На Ровенщине полицейские разоблачили группу воров, которые грабили квартиры в трех областях
Фото: rv.npu.gov.ua
На Ровенщине полицейские разоблачили группу воров, которые грабили квартиры в трех областях
На Ровенщине полицейские разоблачили группу воров, которые грабили квартиры в трех областях
Воров поймали после сообщения об одном из преступлений 22 декабря на стационарном посту города Корец

"На спецлинию 102 поступило сообщение о краже из квартиры на улице Семидубская в райцентре. Путем подбора ключа злоумышленники проникли в квартиру дубенчанкы и похитили 100 000 гривен и золотые изделия", - сообщил Сергей Волков.

Ворами оказались трое иностранцев: 24-х, 29-ти, 58-ми лет. Среди них был 52-летний житель Одесской области.

"Во время осмотра транспортного средства в салоне полицейские обнаружили и изъяли отмычки и наборы инструментов, которые использовались в преступной деятельности, денежные средства в сумме 100 тысяч 100 гривен, 105 долларов США, 25 евро и 10 наименований ювелирных изделий", - сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Четырех "квартирников" отправили в изолятор временного содержания. Полицейские сейчас проверяют их на причастность к другим аналогичным совершенным преступлениям на территории Ровенской, Львовской и Волынской областей. Также полицейские выяснили, что иностранцы имеют вид на жительство на территории Украины. Один из них, 24-летний скрывался от органов суда Львовской и находился в розыске.

В Киеве неизвестные похитили 25-летнего мужчину и держали его в заложниках, пока другие злоумышленники обворовывали его жилье. Мужчину и его знакомого неизвестные силой посадили в авто, когда они находились на одном из столичных СТО, и вывезли в недострой. Там жертве сообщили о долге - крупной сумме денег - и отобрали ключи от квартиры.

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