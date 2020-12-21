Зарабатывали более $100 за полчаса: разоблачили онлайн-порностудию

В Николаеве полицейские разоблачили порностудию, работавшую онлайн.

Организовал незаконный бизнес 30-летний мужчина. Вместе с ним работали 2 администратора и 15 моделей, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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Фото: npu.gov.ua

"Злоумышленники специально наняли офисные помещения, оборудовали соответствующим интерьером, компьютерной техникой, вебкамерами и интернетом. Девушек подыскивали среди таких, которые в силу жизненных обстоятельств были готовы выполнять их указания. В режиме реального времени так называемые модели демонстрировали клиентам сцены откровенного, в том числе порнографического характера за которые могли получить только за полчаса более 100 долларов, а всего их рабочий день мог составить более 16 часов. Также в студии действовали строгие требования, за нарушение которых предусматривались штрафные санкции. Например, девушкам запрещалось разговаривать и переписываться с клиентами на украинском или русском языках, а также во время онлайн-трансляции они должны были включать только иностранную музыку, и другие правила", - сказано в сообщении.

Когда полицейские прибыли в студию, там работали 4 девушки в возрасте от 25 до 39 лет. По словам начальника ГУНП в Николаевской области полковника полиции Сергея Шайхета, в онлайн-порностудии и по месту жительства фигурантов полицейские провели около 20 обысков.

"Во время обысков сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны,"черновые" записи, а также денежные средства, в том числе подготовленные для выплат девушкам, в сумме около 100 тысяч гривен, 3 тысячи долларов и 1 тысяча евро, полученные в результате преступной деятельности", - сообщил Сергей Шайхет.

Администраторшу, которая присутствовала на месте преступления, задержали. 7 участникам, в частности организатору, администраторам и исполнителям, объявили о подозрении. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Жительница Мариуполя создала частный порноканал в одном из мессенджеров. Женщина, используя интернет-ресурсы, знакомилась с мужчинами и предлагала оформить подписку на закрытый канал, где размещала личные фото и видео порнографического содержания. Ежемесячную плату пользователю ресурса ставила 350 грн. Еще за $50 женщина предлагала услугу видеочата.