Запорожье накрыла мощная стихия: фото

Запорожье накрыл сильный ливень с градом.

Из-за большого количества осадков подтопило подвалы домов, а мощные порывы ветра повалили деревья. Об этом сообщает ГСЧС.

"Произошло подтопление подвальных помещений на улицах Иванова, Моторостроителей, Набережной и проспекте Собороном, а также на территориях двух частных домовладений и придомовой территории в городе Пологи. Бойцы ГСЧС с помощью мотопомп и гидроэлеваторов откачали всего около 160 куб.метров воды", - говорится в сообщении.

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К ликвидации последствий стихии привлекли 11 единиц техники и 44 человека личного состава.

Киев накрыла мощная непогода. В столице прошли грозовые дожди, а в отдельных районах выпал град.