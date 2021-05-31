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понедельник, 31 мая 2021 10:54

"Замолчи уже и иди со мной" - в столице среди бела дня похищали ребенка

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&quot;Замолчи уже и иди со мной&quot; - в столице среди бела дня похищали ребенка
Случайная прохожая помешала похищению мальчика Фото: ternograd.te.ua

В Киеве случайная прохожая помешала похищению мальчика.

Инцидент произошел 28 мая около 17:00 между остановками "Радужный" и "Ватутина" на просп. Романа Шухевича. Женщина заметила, как какой-то мужчина, лет 35, жестко тянет мальчика, лет 10 на вид, к машине, пишет tsn.ua.

"Подобралась ближе и слышу: "Дядя, отпустите меня, я вас не знаю". Он сказал: "Замолчи уже и иди со мной". Людей в радиусе нескольких метров не было и времени на извлечение телефона, звонок в полицию и т.п. также, поскольку до машины оставалось несколько метров. Она там была одна, пикнул замок. Но главное, я четко поняла, что это похищение чужого ребенка. Тогда я пошла ва-банк. Подбегаю к ним, дергаю мальчишку за рукав так, что даже тот мужик в шоке, и делаю вид, что я нервная мать. Ругаю малого: "Ну сколько можно убегать!? Вот что мне с тобой делать?! Дома поговорим! ". Оторопевший урод смотрит на меня и в ужасе мчится к машине и уезжает, а я просто не успеваю ни сфотографировать его, ни запомнить номер. Но это точно был оливковый" Ланос", - рассказала Юлия Л.

Мальчик тем временем рассказал, что был на дополнительном занятии у своей учительницы, которое в последний момент отменили. У ребенка разрядился телефон и он не предупредил маму, чтобы та пришла за ним, поэтому решил сам пойти домой.

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"У меня был пауэрбанк, мы включили его телефон и он набрал маму. Женщина приехала минут через 10 и чуть ли руки не начала целовать. Того мужчину мальчик не знал. Он пристал к ребенку просто посреди улицы. Почему учительница его самого отпустила, я не додумалась выяснить", - добавила женщина.

Юлия добавила, что какая-то неведомая сила заставила ее выйти на остановку раньше, пройтись домой пешком, да еще и вернуться немного назад, чтобы пройтись новой частью парка, которую еще доделывают.

"И сама не знаю, как я в тот момент не растерялась и сделала так, как когда-то моя знакомая, которая раньше рассказывала мне о подобном случае", - говорит женщина.

Она призвала всех быть внимательными и неравнодушными.

В Борисполе Киевской области на автозаправочной станции похитили ребенка - 5-летнюю девочку. Неизвестный мужчина схватил ее на Бориспольской автозаправке, что на улице Февральской, 1.

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Дата
31
мая

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