"Заминировали" дом известного блогера и несколько украинских аэропортов

В Полтаве правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании аэропорта и дома блоггера. Фото: npu.gov.ua

27 сентября на электронную почту ГУ национальной полиции в Полтавской области сообщили о заминировании двух объектов. Речь шла о Полтавском аэропорте и доме известного блоггера.

Об этом Gazeta.ua рассказал пресс-секретарь ГУ ЧП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Анонимное сообщение о заминировании поступило в адрес правоохранителей около 10 часов утра.

"В сообщении предупредили о заминировании аэропорта и дома, где проживает Адрей Карпов, известный как блогер Андрей Полтава. Работники полиции обследовали оба объекта. Опасных предметов не обнаружили. По предварительной информации, такие сообщения о заминировании аэропортов поступили в ГУНП и в других областях Украины", - рассказал полковник Сулаев.

По мнению представителя полиции, это спам-рассылка с неподконтрольной территории. Аналогичные сообщения в Полтаве получали накануне первого тура президентских выборов.

Участие в обследовании объектов приняли взрывотехники, кинологи, сотрудники патрульной полиции. К работе привлекли сотрудников ДСНС и экстренной медицинской помощи.

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Сам Андрей Полтава написал о происшествии на своей странице в соцсети Фейсбук. Он также привел текст письма с угрозами.

"Сообщаем что на территории ... я оставил самодельную бомбу. Второе аналогичное Взрывное устройство, заложенное в автомобиле будет приведено сегодня в действие возле дома известного украинского пропагандиста Карпова Андрея Анатольевича (он же известен как Андрей Полтава). Смерть карателям" , - говорилось в письме.

Блогер считает, что причиной письма послужила его волонтерская и политическая деятельность, а также содержание блога, которые не нравятся российским оккупантам.

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