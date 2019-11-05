Заместителя городского головы задержали за махинации с землей

В Ужгороде задержали чиновника. Фото: СБУ

Заместитель председателя Ужгородского городского совета незаконно перепродал три земельных участка общей площадью 0,3 га, которые были предназначены под жилую застройку.

В 2014 году, будучи членом земельной комиссии горсовета, чиновник оформил на подставных лиц три земельных участка общей площадью 0,3 га, сообщает СБУ.

"Позже земля была противоправно передана в распоряжение его жене, которая летом этого года продала ее своему знакомому за 1 млн 200 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В помещении Ужгородского городского совета и по местам работы и жительства фигуранта производства проведены обыски.

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Решается вопрос об объявлении заместителю председателя горсовета подозрения в совершении преступления.

Врача Киевского областного онкологического диспансера схватили на взятке в $ 2 тыс. В обмен на деньги должен был издать сфальсифицированные документы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.