Заместителя Филатова задержали в аэропорту

В аэропорту Харькова пограничники задержали заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко. Фото - Антикор

В аэропорту Харькова задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в хищении бюджетных средств.

Подозреваемый прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Во время проверки документов пограничники обнаружили, что он находится в розыске, сообщили в Госпогранслужбе.

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Задержанный - заместитель городского головы Днепра по вопросам деятельности исполнительных органов, директор департамента благоустройства и инфраструктуры Михаил Лысенко, пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В прокуратуре Днепра не опровергли и не подтвердили информацию о задержании Лысенко.

В сентябре прокуратура Днепропетровской области сообщила, что по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (29,5 млн грн), Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск. Впоследствии в горсовете отметили, что Лысенко находится в плановом отпуске. 9 октября Лысенко и еще двум чиновникам мэрии сообщили о подозрении в растрате более 16,8 млн грн бюджетных средств на паспортизации улиц.