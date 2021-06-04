Заместитель председателя АРМА обстреляли

Чиновник попал в больницу с ранением средней степени тяжести. Фото: АРМА

Неизвестные напали на заместителя председателя Агентства по розыску и менеджмента активов Владимира Павленко.

В него стреляли из огнестрельного оружия, сообщило АРМА в Facebook

"АРМА вынуждено сообщить, что утром 2 июня у собственного дома совершено нападение на заместителя председателя АРМА Владимира Павленко", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что чиновник получил ранения средней степени тяжести.

Павленко сейчас находится в больнице. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

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"АРМА надеется на максимально быструю и действенную реакцию правоохранительных органов по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников. Коллектив агентства желает Владимиру скорейшего выздоровления и возвращения к работе", - говорится в сообщении.

В Киеве мужчина стрелял в прохожих из окна своей квартиры на ул. Васильковской. Об инциденте полицейским сообщили соседи, которые услышали выстрелы. Владелец помещения, вероятно, пьяный отказывался открыть дверь правоохранителям.