Замело: в школах на Полтавщине прекратили обучение

Уроков не будет ни в одной из 29 школ города. Фото: Полтава 365

Школьникам устроили дополнительный выходной в Кременчуге и некоторых селах Полтавской области.

Об этом пишут на странице департамента образования горсовета

Как отмечается, уроков не будет ни в одной из 29 школ города.

Кроме этого сообщается, что отменены занятия в некоторых селах области, ведь дороги заметены снегом.

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Ранее на На Полтавщине из-за снегопада отменили автобусные рейсы. На маршруты не выпускают ни пригородные, ни межобластные автобусы.

На большей части территории Украины в среду, 26 декабря, продолжится снегопад, ветер и метели. Как отмечается, в Украину снова придет атмосферный фронт, связанный с северным циклоном.