Замеченного на украинском курорте крокодила нашли мертвым

Фото: facebook.com/UAnimals.official

Крокодила, которого живым заметили на Арабатской Стрелке, достали из воды мертвым.

Смерть животного требуют расследовать, призвала общественная организация UAnimals в Facebook.

"Мы требуем открытия уголовного производства и готовим заявление в Национальную полицию для определения владельца и наказания виновных", - отметили зоозащитники.

Они добавили, что мертвое животное выловили правоохранители. Причину гибели крокодила установят ветеринары.

Крокодила на Арабатской Стрелке заметили двое отдыхающих 5 августа. По словам свидетелей, пресмыкающееся ело утку. Находилось животное в озере, заросшем камышом. Оно образовалось на месте бывшего песчаного карьера. Озеро осмотрели правоохранители и установили на территории охрану. Как именно животное ловили, неизвестно.