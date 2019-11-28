Жалобу Дронова на приговор ВС оставил без движения

Верховный Суд оставил без движения кассационную жалобу на приговор осужденного за смертельное ДТП в Харькове Геннадия Дронова.
Суд отмечает, что в жалобе были допущены недостатки, говорится в постановлении.
В частности, отсутствуют обоснования и не соблюдены требования к кассационной жалобе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП в Харькове: отчиму Зайцевой вернули разбитый Lexus
Также требования в суд кассационной инстанции сформулировано неполно. Так, вторая часть требования об отмене приговора местного суда и постановления апелляционного суда, изложенная так: "назначить новый в суде первой инстанции", непонятна.
Для устранения недостатков суд дал новому защитнику Дронова Геннадию Токареву 15 дней.
Адвокат Елены Зайцевой также направила в Верховный суд кассационную жалобу. Она просит отменить приговор обвиняемой в аварии на ул. Сумской и уменьшить сумму возмещения пострадавшим. Мол, назначенное судом наказание не соответствует тяжести нарушения. Ей также не дали движения и отправили на доработку.
Комментарии