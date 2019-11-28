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четверг, 28 ноября 2019 19:52

Жалобу Дронова на приговор ВС оставил без движения

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Жалобу Дронова на приговор ВС оставил без движения
ВС оставил без движения кассационную жалобу на приговор осужденного за смертельное ДТП в Харькове Геннадия Дронова. Фото - ТСН

Верховный Суд оставил без движения кассационную жалобу на приговор осужденного за смертельное ДТП в Харькове Геннадия Дронова.

Суд отмечает, что в жалобе были допущены недостатки, говорится в постановлении.

В частности, отсутствуют обоснования и не соблюдены требования к кассационной жалобе.

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Также требования в суд кассационной инстанции сформулировано неполно. Так, вторая часть требования об отмене приговора местного суда и постановления апелляционного суда, изложенная так: "назначить новый в суде первой инстанции", непонятна.

Для устранения недостатков суд дал новому защитнику Дронова Геннадию Токареву 15 дней.

Адвокат Елены Зайцевой также направила в Верховный суд кассационную жалобу. Она просит отменить приговор обвиняемой в аварии на ул. Сумской и уменьшить сумму возмещения пострадавшим. Мол, назначенное судом наказание не соответствует тяжести нарушения. Ей также не дали движения и отправили на доработку.

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