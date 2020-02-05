"Закрыл рот, снял штаны и изнасиловал": семиклассница забеременела от отчима

Соседи говорят - мужчина злоупотреблял алкоголем и издевался над всей семьи, особенно с неродных детей

В селе Стебливка Здолбуновского района Ровенской области отчим неоднократно насиловал свою 13-летнюю падчерицу.

Тайную связь обнаружили, когда девочка забеременела, рассказали в программе "Говорит Украина".

Ученица 7-го класса рассказала, что однажды отчим пришел пьяным домой. Он закрыл ей рот, спустил штаны и жестоко изнасиловал. Впоследствии это повторилось еще раз. По словам ребенка, ее мать в то время спала в соседней комнате.

Об изнасиловании школьницы знала ее младшая сестра. Об этом она даже рассказывала своим сверстникам. Мол, у старшей сестры есть телефон и лучшая одежда, потому что она спит с отчимом. Вероятно, именно так насильник "покупал" у девочки молчания.

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Сама же потерпевшая по этому поводу даже советовалась с подружкой, которая тоже проживает с отчимом и спрашивала ее делает ли с ней то же самое муж ее матери.

Мать потерпевшей 1986 года рождения воспитывает 8 детей от двух мужей и уверяет - о насилии ничего не знала.

Соседи говорят - мужчина злоупотреблял алкоголем и издевался над всей семьи, особенно с неродных детей.

"Из дома убегали, это у нас река, здесь неподалеку. Они бежали, погода-непогода, убегали из дома. Бил, бил! А насиловал ночью навеселе", - рассказала кума семьи, сообщает "Радио Трек".

Факт беременности обнаружили в интернате, когда изменилось поведение ребенка. Семиклассница стала носить одежду большего размера и поправилась. Стеснялась признаваться. Написала правду на бумаге.

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"Она написала, что это было не раз. И что это сделал отчим, что боялась рассказать маме. И нам боялась", - отметила директор школы Валентина Ткачук.

Сейчас школьница на 6-ом месяце беременности. Педофила задержали правоохранители. Он нигде не работал и имеет криминальное прошлое. Вину признал. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В городе Тальном Черкасской области пьяный 38-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Это случилось дома у жертвы.