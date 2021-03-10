Заключенный СИЗО "торговал" мобилками и компьютерами

В Херсоне 26-летний заключенный СИЗО продавал несуществующие товары через интернет. Фото: facebook.com/khersonpolice.official

В Херсоне 26-летний заключенный в СИЗО продавал несуществующие товары через интернет.

На одном из сайтов он размещал объявления по продаже компьютерной техники и мобильных телефонов. Главным условием была полная или частичная предоплата на банковскую карточку, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"После получения денег фигурант удалял объявления и блокировал сообщение покупателей. В ходе проведения следственных действий у мужчины изъят мобильный телефон с сим-картой, которые он использовал в своей преступной деятельности", - рассказали полицейские.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в мошенничестве.

В Запорожье полицейские разоблачили двух заключенных-мошенников, которые из СИЗО продавали через интернет несуществующие товары. Мужчины успели обмануть более 60 человек и заработать 250 тыс. грн.